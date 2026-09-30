ШЫМКЕНТСКИЕ ПОЧИВАЛО́ВЫ — БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ АЗИАТСКИХ ИГР

На проходящих в префектуре Айти (Япония) XX летних Азиатских играх сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала очередную медаль. В командных соревнованиях среди мужчин в дисциплине «трап» сборная Казахстана заняла третье место и завоевала бронзовые медали.

В составе национальной команды выступили братья Даниил Почивалов и Марк Почивалов — спортсмены из города Шымкента. Вместе с Алише́ром Айсалбаевым наши соотечественники набрали в командном зачёте 348 очков и стали бронзовыми призёрами Азиатских игр.

Кувейт — 355 очков

Катар — 349 очков

Казахстан — 348 очков

Таким образом, спортсмены из Шымкента принесли в копилку сборной Казахстана очередную медаль XX Азиатских игр, вновь продемонстрировав высокий уровень мастерства на международной арене.