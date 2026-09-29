В ШЫМКЕНТЕ ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ 50-КИЛОМЕТРОВОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

В Шымкенте дан старт строительству объездной автомобильной дороги. В церемонии закладки основания крупного инфраструктурного проекта принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Новая магистраль предназначена для вывода международного и республиканского транзита по маршруту Алматы–Ташкент за пределы городской застройки. Это снизит интенсивность движения на основных улицах, сократит количество грузового транспорта в городской черте и повысит безопасность дорожного движения.

Протяжённость дороги составит 50 км. Четырёхполосная магистраль соединит въезд в Шымкент со стороны Алматы по автодороге Алматы–Термез с Северной объездной и выходом в сторону Ташкента. Таким образом, транзитный маршрут между основными направлениями будет проходить в обход города.

Проект предусматривает интеллектуальные транспортные системы и необходимую инженерную инфраструктуру. На период возведения дороги будет создано более 500 рабочих мест. После ввода объекта в эксплуатацию его обслуживанием будут заниматься около 100 специалистов.

Аким города отметил, что новый маршрут позволит рациональнее распределить движение и вывести часть транзитного потока за пределы городской сети.

"Президент уделяет особое внимание развитию транспортной инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала страны. Для Шымкента, который является важным транспортным узлом, этот проект имеет особое значение. Он позволит снизить нагрузку на уличную сеть и создать условия для дальнейшего развития прилегающих территорий, где могут размещаться производственные, логистические, торговые и сервисные объекты», — сказал Габит Сыздыкбеков.

Следует отметить, проект также улучшит транспортное сообщение с туристическими направлениями Туркестанской области, включая горные районы, и будет способствовать развитию межрегионального туризма.

Новая объездная станет важным элементом транспортно-логистической системы Шымкента и укрепит его связь с республиканскими и международными маршрутами.