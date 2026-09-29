ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА В ШЫМКЕНТЕ РАСШИРЯЮТ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

В Шымкенте состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства дополнительного корпуса Шымкентской городской многопрофильной больницы №2. В мероприятии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Объект рассчитан на 80 коек. Он позволит расширить возможности больницы по оказанию специализированной и экстренной медицинской помощи с учётом растущей потребности населения.

Новый корпус строится по поручению Главы государства в целях дальнейшего развития социальной инфраструктуры города и повышения доступности качественной медицинской помощи.

Отметим, Шымкентская городская многопрофильная больница №2 ежегодно принимает около 20 тыс. пациентов. Здесь оказывают медицинскую помощь по таким направлениям, как нейрохирургия, кардиология, инсультная помощь, реанимация и перинатальная медицина.

В новом здании получат дальнейшее развитие нейрохирургия и кардиореанимация. Также будут расширены возможности оказания помощи пациентам с инсультом, инфарктом и острым коронарным синдромом. Здесь разместится современный приёмно-диагностический центр.

Проект предусматривает продуманную организацию потоков пациентов и транспорта. Корпус будет соединён с существующими стационарным и родильным корпусами закрытой галереей. В результате три здания будут объединены в единый медицинский кластер. Для автомобилей скорой помощи предусмотрен отдельный навес.

Аким города отметил, что развитие медицинской инфраструктуры должно идти с учётом потребностей растущего мегаполиса.

«По поручению Президента мы продолжаем работу по развитию социальной инфраструктуры города. Такие проекты напрямую связаны с качеством жизни горожан. Новый корпус позволит больнице работать более эффективно и создавать необходимые условия как для пациентов, так и для медицинских работников», сказал Г. Сыздыкбеков.

Стоит подчеркнуть, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить развитие медицинской инфраструктуры по всей стране, уделив особое внимание созданию современных объектов здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи.

Реализация проекта позволит увеличить коечный фонд больницы, улучшить условия для работы медицинского персонала и расширить доступ жителей к специализированной медицинской помощи.