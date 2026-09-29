ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: В ШЫМКЕНТЕ ПОСТРОЯТ ПОЛИКЛИНИКУ НА 500 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

В Шымкенте в микрорайоне "Shymkent City" состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства новой городской поликлиники. Проект реализуется по поручению Главы государства в целях дальнейшего развития социальной инфраструктуры города и повышения доступности качественной медицинской помощи. В мероприятии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену и будет обслуживать более 30 тыс. жителей. В структуру поликлиники войдут взрослое и детское отделения, женская консультация и центр семейного здоровья.

В составе учреждения предусмотрены отделение экстренного приёма, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты рентгенодиагностики, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгеномаммографии и эндоскопии. Здесь также разместятся дневной стационар на 20 мест, центр амбулаторной хирургии, отделение реабилитации и кабинет фтизиатра.

Проект разработан с учётом удобства пациентов и организации работы персонала. Детские подразделения сосредоточат на одном этаже. Для них запроектированы отдельные лифты и зоны ожидания.

Особое внимание уделено медицинскому обслуживанию детей и семей. В поликлинике будет организована работа по уходу и патронажу детей в возрасте до пяти лет. Отдельные условия создадут для наблюдения беременных женщин и матерей после родов.

Аким города подчеркнул, что проект должен отвечать современным требованиям и создавать комфортные условия для пациентов и медицинских работников.

«По поручению Президента в городе последовательно развивается социальная инфраструктура. Важно, чтобы рост жилых районов сопровождался созданием необходимых условий для жизни людей. Новая поликлиника позволит жителям получать необходимую медицинскую помощь», сказал глава мегаполиса.

Стоит отметить, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить развитие медицинской инфраструктуры по всей стране, уделив особое внимание созданию современных объектов здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи.

На прилегающей территории поликлиники также предусмотрены подъездные дороги, парковочные места, пешеходные дорожки, озеленение и зоны отдыха. Реализация проекта позволит повысить доступность первичной медико санитарной помощи для горожан и создать дополнительные возможности для диагностики, лечения и профилактики заболеваний.