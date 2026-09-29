ҚАРТТАР КҮНІНДЕ ШЫМКЕНТТІК ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР ТЕГІН КИНО ТАМАШАЛАЙДЫ
Республика бойынша алғаш рет Шымкент қаласының қарияларына ерекше сый жасалады. Қарттар күніне орай мегаполисте зейнеткерлер тегін кино тамашалай алады.
1 қазан күні екі кинотеатр егде жастағы тұрғындарға есігін айқара ашады. «Фиркан-сити» және «Шымкент-плаза» сауда-сауық орталықтарындағы кинотеатрларда қазақ киносының алтын жауһарлары – «Көк серек», «Тақиялы періште», «Менің атым – Қожа» классикалық фильмдері ұсынылмақ.
Осылайша қаланың егде азаматтарына құрмет көрсетіліп, бір сергіп қайтуына жағдай жасалады.
Айта кетейік, Қарттар күніне орай мерекелік шаралар 28 қыркүйек пен 1 қазан аралығында ұйымдастырылмақ.