АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ ЮРИСТ» ПРОЙДЕТ В ШЫМКЕНТЕ 30 СЕНТЯБРЯ

По поручению акима города, 30 сентября 2026 года в городе Шымкент пройдет акция «Народный юрист».

Акция начнется в 16.00 в городе Шымкент на «Арбате» (улица Мира, 4-6).

Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них – руководители местного исполнительного органа, территориальных и правоохранительных органов, прокуроры, следователи, судебные исполнители, адвокаты, нотариусы и др.