АНОНС Бюджет

Паспорт бюджетной программы 051 «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Просим вас принять участие в публичном обсуждении указанного проекта постановления.

Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4366054&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилищного фонда на местном уровне в сфере жилищных вопросов» КГУ «Управление жилья города Шымкент» опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Просим вас принять участие в публичном обсуждении указанного проекта постановления.

Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4365991&budgetState=PROJECT

Бюджетная программа 068 000 «Предоставление жилищных сертификатов в качестве социальной помощи» опубликована на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Просим вас принять участие в публичном обсуждении указанного проекта постановления.

Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4365938&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 015 «Изъятие земельных участков для государственных нужд, в том числе путем выкупа, и отчуждение недвижимого имущества в связи с этим» КГУ «Управление земельных отношений города Шымкент» опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Просим вас принять участие в публичном обсуждении указанного проекта постановления.

Подробнее по ссылке:https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4363231&budgetState=PROJECT