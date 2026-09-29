ШЫМКЕНТСКИЙ НУРГИСА АДИЛЕТУЛЫ — СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР XX АЗИАТСКИХ ИГР

На XX летних Азиатских играх, проходящих в японском городе Айти Нагоя, спортсмен из Шымкента Нургиса Адилетулы завоевал серебряную медаль в тяжёлой атлетике.

Казахстанский тяжелоатлет выступал в весовой категории до 95 килограммов, продемонстрировав высокий уровень мастерства и силы духа.

В рывке Нургиса поднял 177 килограммов, а в толчке справился с весом 217 килограммов. Таким образом, по итогам двоеборья спортсмен набрал 394 килограмма и завоевал серебряную медаль Азиатских игр.

В этой весовой категории представитель Ирана Али Алипур с результатом 398 килограммов (180+218) завоевал золотую медаль. Бронзовым призёром стал китайский спортсмен И Ту, показавший результат 384 килограмма (179+205).

Достижение Нургисы Адилетулы является важным результатом, свидетельствующим о системной работе спортивной школы Шымкента по подготовке спортсменов высокого уровня.