МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ИЗ ШЫМКЕНТА НАГРАЖДЁН НА ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS SHANGHAI — 2026

На международном чемпионате WorldSkills Shanghai — 2026, прошедшем в китайском городе Шанхае, выпускник Шымкентского аграрно технического колледжа Нодирбек Рустамханов, представлявший Казахстан, был награждён медалью за профессиональное мастерство.

Он выступил в компетенции «Сантехника и отопление» и продемонстрировал высокий уровень профессиональных навыков среди молодых специалистов из разных стран мира.

На чемпионате мирового уровня Казахстан представляли 33 студента колледжей по 31 компетенции. Достижение Нодирбека, достойно представившего город Шымкент, является важным вкладом в повышение престижа профессионального образования и рабочих профессий.