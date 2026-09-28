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Шымкент тұрғындары мен қала қонақтарының назарына!

25–28 қыркүйек күндері аралығында төмендегі жол учаскелерінде көлік қозғалысының уақытша шектелуіне байланысты қоғамдық көліктердің бағыттары өзгереді:

Тәуке хан даңғылы – Б. Момышұлы көшесі мен Д. Қонаев даңғылы аралығы;

А. Байтұрсынов көшесі – Түркістан көшесі мен Тәуке хан даңғылының аралығы.

Өзгерістер енгізілетін автобус бағыттары мен қозғалыс жолы қосымша сызбадағы кестеде көрсетілген.

Жолаушылардан сапарларын алдын ала жоспарлап, уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарауды сұраймыз.