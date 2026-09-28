Шымкент тұрғындары мен қала қонақтарының назарына!
25–28 қыркүйек күндері аралығында төмендегі жол учаскелерінде көлік қозғалысының уақытша шектелуіне байланысты қоғамдық көліктердің бағыттары өзгереді:
Тәуке хан даңғылы – Б. Момышұлы көшесі мен Д. Қонаев даңғылы аралығы;
А. Байтұрсынов көшесі – Түркістан көшесі мен Тәуке хан даңғылының аралығы.
Өзгерістер енгізілетін автобус бағыттары мен қозғалыс жолы қосымша сызбадағы кестеде көрсетілген.
Жолаушылардан сапарларын алдын ала жоспарлап, уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарауды сұраймыз.