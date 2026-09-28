ШЫМКЕНТСКИЙ СПОРТ НА АЗИАТСКИХ ИГРАХ: ЧЕТЫРЕ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

В сегодняшний соревновательный день спортсмены города Шымкента показали высокие результаты на XX летних Азиатских играх, проходящих в Японии, пополнив копилку сборной Казахстана четырьмя бронзовыми медалями.

Пулевая стрельба: София Шульженко и Елизавета Безрукова в составе женской сборной Казахстана завоевали бронзовые медали в командном зачёте.

Гребля на байдарках и каноэ: шымкентская спортсменка Стелла Суханова финишировала третьей в соревнованиях на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров, завоевав вторую медаль на Азиатских играх.

Гребля на байдарках и каноэ: Сергей Емельянов и Руфина Искакова завоевали бронзовые медали в смешанной паре на каноэ на дистанции 500 метров.

Фехтование: Куаныш Эргашбай в составе мужской сборной Казахстана стал бронзовым призёром в командных соревнованиях по сабле.

Таким образом, спортсмены Шымкента продолжают пополнять медальную копилку Азиатских игр и достойно представлять Казахстан на международной арене.