АНОНС БЮДЖЕТ

Проект бюджетного паспорта коммунального государственного учреждения «Управление по делам религий города Шымкента» по бюджетной программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» размещен на интернет-портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Просим принять участие в публичном обсуждении указанного проекта постановления.

С полной информацией можно ознакомиться по следующей ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4362708&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне» коммунального государственного учреждения «Управление по делам религий города Шымкента» размещен на интернет-портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Просим принять участие в публичном обсуждении указанного проекта постановления.

С полной информацией можно ознакомиться по следующей ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4362755&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере цифровизации на местном уровне» коммунального государственного учреждения «Управление цифровизации города Шымкента» размещен на интернет-портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Просим принять участие в публичном обсуждении указанного проекта постановления.

С полной информацией можно ознакомиться по следующей ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4362981&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 009 «Капитальные расходы государственных учреждений» коммунального государственного учреждения «Управление цифровизации города Шымкента» размещен на интернет-портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Просим принять участие в публичном обсуждении указанного проекта постановления.

С полной информацией можно ознакомиться по следующей ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4363040&budgetState=PROJECT