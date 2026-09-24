ШЫМКЕНТСКИЕ БРАТЬЯ ЕМЕЛЬЯНОВЫ — БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ АЗИАТСКИХ ИГР

Казахстанские гребцы, братья Сергей и Тимофей Емельяновы, завоевали бронзовые медали XX летних Азиатских игр в гребле на каноэ.

В финале А соревнований в мужском парном каноэ на дистанции 500 метров шымкентские спортсмены финишировали третьими с результатом 1:44.972.

Отметим, что братья Емельяновы и ранее завоёвывали медали Азиатских игр. На XIX Азиатских играх, проходивших в китайском городе Ханчжоу, Сергей и Тимофей Емельяновы стали серебряными призёрами в парной гонке на каноэ на дистанции 500 метров. Кроме того, на соревнованиях в Ханчжоу Сергей Емельянов завоевал золотую медаль в парной дисциплине, а Тимофей Емельянов стал бронзовым призёром в личном зачёте.