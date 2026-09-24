В Шымкенте состоялся Казахстанско-Венгерский бизнес-форум с участием представителей государственных органов, институтов развития и деловых кругов двух стран.

В мероприятии приняли участие первый заместитель акима города Айдын Каримов, Генеральный консул Венгрии в Алматы Саболч Сёке Карой, представители Генерального консульства Венгрии, акимата города, институтов развития, Палаты предпринимателей Шымкента, а также руководители казахстанских и венгерских компаний.

В ходе форума участникам представили инвестиционный и промышленный потенциал Шымкента, действующие меры поддержки бизнеса и перспективные направления сотрудничества. Основное внимание уделили развитию агропромышленного комплекса, переработке, производственной кооперации и локализации новых производств.

Отдельное место в деловой программе заняли B2B-встречи. Представители казахстанских и венгерских компаний обсудили конкретные инвестиционные предложения, поставки оборудования и продукции, технологическое взаимодействие, создание совместных предприятий и дальнейшее развитие деловых связей.

В рамках визита венгерская делегация также посетила ряд предприятий Шымкента, где ознакомилась с производственными возможностями города, промышленной инфраструктурой и перспективными направлениями для дальнейшего сотрудничества.

Стоит отметить, Казахстанско-Венгерский бизнес-форум стал площадкой для прямого диалога между предпринимателями двух стран и обсуждения конкретных проектов, способных расширить взаимную торговлю, привлечь инвестиции и укрепить деловые связи между Казахстаном и Венгрией.