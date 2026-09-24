ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ УСЛУГ — К ЭКСПОРТУ ТЕХНОЛОГИЙ

За последние годы цифровая трансформация стала одним из заметных направлений развития Казахстана. В 2024 году Казахстан занял 24-е место среди 193 государств в Индексе развития электронного правительства ООН, тогда как в рейтинге 2019 года страна находилась на 39-й позиции.

Расширяется и экспорт отечественных IT-услуг. По итогам 2025 года их объем достиг $1,142 млрд против $33,5 млн в 2020 году. Экспорт IT-услуг впервые превысил отметку в $1 млрд, а экспорт компаний — резидентов Astana Hub составил $633 млн.

Одновременно развивается цифровая инфраструктура. Сегодня 90,4% государственных услуг оказываются в электронном формате, а 95,9% доступны через смартфон. В стране также продолжается расширение интернет-инфраструктуры и внедрение современных технологий связи, включая 5G.

Существенные изменения происходят и в сфере безналичных платежей. В 2019 году объем безналичных операций с использованием платежных карт составлял 13,3 трлн тенге, а в 2025 году достиг 186,3 трлн тенге — рост примерно в 14 раз.

Таким образом, цифровизация постепенно выходит за рамки электронных государственных услуг. Она охватывает государственное управление, телекоммуникации, финансовый сектор, IT-индустрию и экспорт технологий, формируя новую цифровую инфраструктуру экономики Казахстана.