В ШЫМКЕНТЕ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА 255-Я ОПЕРАЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

В городской клинической больнице №1 города Шымкента успешно проведена очередная, 255-я операция по трансплантации почки. Пациенту с хронической терминальной почечной недостаточностью в плановом порядке пересадили почку от родственного донора.

Пациент в течение нескольких лет состоял на диспансерном учёте с хроническим заболеванием почек и проходил гемодиализ. Основным диагнозом являлась хроническая терминальная почечная недостаточность, развившаяся вследствие тубулоинтерстициального нефрита.

Донор и реципиент в соответствии с установленным протоколом прошли полный комплекс медицинских обследований. Все предусмотренные законодательством согласия были получены.

Операция по трансплантации завершилась успешно. Донор и реципиент были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В настоящее время состояние обоих пациентов стабильное, показатели находятся в пределах нормы. У реципиента наблюдается хороший диурез, что свидетельствует о раннем восстановлении функции пересаженной почки. Послеоперационное лечение и наблюдение проводятся в соответствии с медицинскими протоколами.

Врачи Шымкента продолжают развивать высокотехнологичную медицинскую помощь в сфере трансплантации органов и оказывать пациентам качественную медицинскую помощь.