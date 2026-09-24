ЭНЕРГЕТИКИ ШЫМКЕНТА — ЛУЧШИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

В Турции завершился международный конкурс профессионального мастерства среди энергетиков. Специалисты компании «Оңтүстік Жарық Транзит», представлявшие Казахстан в Анкаре, заняли первое место и стали лучшей командой соревнований.

С 21 по 23 сентября на учебно тренировочном полигоне TEDAŞ в Анкаре прошли соревнования с участием энергетиков стран членов и государств наблюдателей Организации тюркских государств.

В ходе конкурса команды продемонстрировали профессиональные знания и опыт, практические навыки, уровень соблюдения требований безопасности, а также слаженность командной работы.

Специалисты «Оңтүстік Жарық Транзит», достойно представившие Казахстан на международном уровне, показали высокий результат благодаря профессионализму, опыту и командному единству.

По итогам напряжённой борьбы сборная Казахстана опередила соперников и заняла первое место. В число призёров также вошли команды Азербайджана и Турции.

Организаторы выступили с предложением провести конкурс следующего года в Казахстане.

Отметим, что в прошлом году команда «Оңтүстік Жарық Транзит» заняла третье место в этих соревнованиях.