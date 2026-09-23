ШЫМКЕНТ: ПОЧЕМУ ГОРОДУ НУЖНЫ НОВЫЕ МОЩНОСТИ
Шымкент растет, а вместе с населением увеличивается нагрузка на городскую инфраструктуру.
В цифрах
30 тыс.+ детей рождается в Шымкенте ежегодно
4 медицинские организации сегодня оказывают помощь при родах
новый перинатальный центр получит 200 коек
сможет принимать до 7 тыс. родов в год
около 800–1 000 рабочих мест планируется создать
Новый центр строится в микрорайоне Ақжайық.
Он позволит увеличить коечный фонд, снизить нагрузку на действующие клиники и расширить специализированную помощь матерям и новорожденным.
Большая картина
Новая инфраструктура должна соответствовать масштабу и темпам роста Шымкента.