ШЫМКЕНТ: ПОЧЕМУ ГОРОДУ НУЖНЫ НОВЫЕ МОЩНОСТИ

Шымкент растет, а вместе с населением увеличивается нагрузка на городскую инфраструктуру.

В цифрах

30 тыс.+ детей рождается в Шымкенте ежегодно

4 медицинские организации сегодня оказывают помощь при родах

новый перинатальный центр получит 200 коек

сможет принимать до 7 тыс. родов в год

около 800–1 000 рабочих мест планируется создать

Новый центр строится в микрорайоне Ақжайық.

Он позволит увеличить коечный фонд, снизить нагрузку на действующие клиники и расширить специализированную помощь матерям и новорожденным.

Большая картина

Новая инфраструктура должна соответствовать масштабу и темпам роста Шымкента.