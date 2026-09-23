В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных на первой сессии Курултая, Правительством принимаются меры по опережающему развитию социальной инфраструктуры в регионах.

В Шымкенте реализуются проекты по строительству нового перинатального центра и второй взлетно-посадочной полосы международного аэропорта. На продолжение строительства объектов дополнительно направлено 33,5 млрд теңге, из них на объект здравоохранения – 10 млрд теңге и 23,5 млрд теңге на вторую ВПП.

Новый перинатальный центр на 200 коек возводится в микрорайоне Ақжайық. Медицинское учреждение будет рассчитано на 7 тыс. родов в год и обеспечит полный цикл медпомощи матерям и новорожденным. Помимо акушерства, гинекологии и неонатологии, здесь будет организована неонатальная хирургия для лечения новорожденных со сложными патологиями. Также предусмотрены диагностическая лаборатория, база для генетических исследований, консультативные и реабилитационные отделения.