ШЫМКЕНТ СТРОИТ ВТОРУЮ ВПП

На продолжение строительства второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Шымкента дополнительно направлено 23,5 млрд теңге .

В цифрах

3 900 м — длина новой ВПП

75 м — ширина

строительство идет с октября 2025 года

Почему это важно

Новая полоса позволит аэропорту продолжать работу во время дальнейшего развития инфраструктуры и расширит возможности по приему пассажирских и грузовых самолетов.

Почему нужна вторая ВПП

Проблема

Действующую полосу капитально ремонтировали в 2007 году. Очередной ремонт требуется уже в 2027 году. Его проведение могло бы привести к длительному ограничению работы аэропорта.

Еще один фактор: действующую ВПП необходимо удлинить в соответствии с предписанием Авиационной администрации Казахстана.

Аэропорт без остановки

Что изменится:

Вторая ВПП позволит сохранить бесперебойную работу аэропорта во время дальнейшего развития его инфраструктуры. То есть работы на одной полосе не должны останавливать работу всей воздушной гавани.

Посадка в сложных условиях

Новая ВПП получит современное светосигнальное оборудование и будет соответствовать требованиям международных стандартов.

Результат

Аэропорт сможет принимать воздушные суда при:

сложных метеоусловиях

ограниченной видимости

Что получит Шымкент

Новая ВПП расширит возможности аэропорта сразу по нескольким направлениям.

Тяжелые самолеты

Больше возможностей для приема тяжелых пассажирских и грузовых воздушных судов.

Грузы

Расширение международных грузовых перевозок.

Транзит

Усиление транзитного потенциала Шымкента.

Большая картина

23,5 млрд тенге направляются не просто на еще одну полосу. Вторая ВПП должна дать аэропорту резерв мощности, бесперебойную работу и больше возможностей для пассажирской, грузовой и транзитной авиации.