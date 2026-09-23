ШЫМКЕНТСКАЯ ЗОЯ ПИСКУН — СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР АЗИАТСКИХ ИГР

Спортсменка из города Шымкента Зоя Пискун в составе женской сборной Казахстана по стендовой стрельбе завоевала серебряную медаль XX летних Азиатских игр.

В командных соревнованиях в упражнении «Скит» Зоя Пискун (город Шымкент) вместе с Әсем Орынбай (Алматинская область) и Адель Садакбаевой (город Астана) представляла сборную Казахстана. По итогам квалификационного этапа команда набрала 274 очка, заняв второе место и завоевав серебряные медали Азиатских игр.

Первое место заняла сборная Китая, набравшая 287 очков. Третьей стала сборная Индии с результатом 266 очков.

Отметим, что в соревнованиях по стендовой и пулевой стрельбе на Азиатских играх принимают участие 461 спортсмен из 35 стран. В составе сборной Казахстана в этих видах спорта честь страны защищают 14 спортсменов из города Шымкента.