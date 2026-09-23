НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! ГАЗБЕН ЖАБДЫҚТАУ УАҚЫТША ТОҚТАТЫЛАДЫ
Құрметті тұрғындар!
2026 жылғы 24 қыркүйекте сағат 06:00-ден 23:00-ге дейін Байдібек би және Төлеметов көшелерінің қиылысында, хайуанаттар бағы аумағында автомобиль жолын кеңейтуге және жолайрық салуға байланысты газбен жабдықтау уақытша тоқтатылады.
Газбен жабдықтау төмендегі мекенжайларда уақытша тоқтатылады:
Тараз шағынауданы:
Парасат, Таңшолпан, Өркениет, Жетісу, Шаңырақ, Айшабибі, Мырзаходжаева, Байтерекова көшелері.
Солтүстік-Батыс және Шапағат-2 шағынаудандары:
Кербұлақ, Үшөзен, Ақшатау, Ақшоқы, Аманқарағай, Ақсай, Шоқтал, Гүлстан, Мәртөбе, Алтынайдар, Барсығанкөл, Өтегенбұлақ, Арғынбеков, Дербес, Төлеметов, Байдібек би көшелері.
БАМ, Түркістан шағынаудандары:
Жаңа ғасыр, Айқап, Жаңалық, Жұлдыз, Ақсүйек, Тракторшілер, Береке, Беткей, Жаңақала, Ынталы, Көктас, Іргелес көшелері.
Тұран шағынауданы:
Үкілі Ыбырай, Шырайлы, Нарсай, Найзакескен, Омбы, Өгем, Байғұлы, Ойқараған, Досжан, Алатау батыр, Талдыарық, Әшірбек Сығай, Әміре Қашаубаев көшелері, Алматы тасжолы.
Наурыз шағынауданы:
Байтұрсынов, Марғұлан, Қарабұлақ, Сауран, Рысқұлов, Қобда, Жалын, Қордай, Жанкент, Дәулетұлы, Тұякбаев, Жаңарқа, Тоcқанбаев, Байырқұм, Мыңжылқы көшелері, Байдібек би даңғылы, Төлеметов көшесі.
Сондай-ақ, газбен жабдықтау уақытша тоқтатылатын нысандар:
179 ірі панельді тұрғын үй — 10 670 пәтер;
«Smart», «Prime Park», «High Park», «Атамұра», «Тұмар», «Grand Park», «Prank Aura», «Бәйдібек», «Саялы», «Биік», «Изумруд», «Наурыз парк», «Жас-Отау» тұрғын үй кешендері;
600 коммуналды-тұрмыстық кәсіпорын;
12 822 жеке үй;
34 өнеркәсіптік кәсіпорын.
Тұрғындардан газбен жабдықтау тоқтатылған кезеңде газ құралдарының крандарын жабуды және жұмыстарды жүргізу, сондай-ақ, газбен жабдықтауды қайта іске қосу кезінде «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Шымкент өндірістік филиалы қызметкерлерінің нысандарға кедергісіз кіруін қамтамасыз етуді сұраймыз.
Газдың иісі сезілген жағдайда дереу 104 нөміріне хабарласыңыз.
Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз және түсіністік танытқандарыңызға алғыс білдіреміз.