В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛИ СОВРЕМЕННЫЙ AI-ОФИС

В Шымкенте открылся пятый в стране цифровой офис нового формата. Он создан для самостоятельного получения государственных услуг, работы с цифровыми сервисами и повышения цифровой грамотности жителей.

В торжественном открытии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

В AI-офисе предусмотрены зоны экспресс-обслуживания, цифровая, экспертная и обучающая зоны, а также пространство для отдыха. Посетители могут воспользоваться моноблоками, высокоскоростными сканерами и информационными экранами с сервисом eGov GPT.

Глава мегаполиса поблагодарил руководство Государственной корпорации за реализацию проекта и подчеркнул важность того, чтобы цифровые технологии были не просто современными, а действительно удобными и доступными для жителей.

Одно из новшеств офиса — терминал документирования. С его помощью граждане могут самостоятельно оформить удостоверение личности или паспорт всего за несколько минут.

«Цифровизация государственных процессов стала привычной частью нашей ежедневной работы. В рамках стратегических приоритетов, определенных Президентом, мы делаем акцент на автоматизации услуг, а также создании доступной и удобной среды для всех категорий граждан. Именно этот человекоцентричный подход мы реализовали в наших AI-офисах», — отметил Арман Кенжегалиев.

Стоит отметить, в офисе особое внимание уделено обучению. Здесь функционируют специальные зоны, где жители смогут бесплатно повысить цифровые навыки и освоить электронные сервисы.

Проект реализован при поддержке ТРЦ "Shymkent City Mall". Ранее аналогичные AI-офисы открылись в Астане, Туркестанской и Улытауской областях. Государственная корпорация планирует продолжить развитие сети таких пространств по всей стране.