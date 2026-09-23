В ШЫМКЕНТЕ 30 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ АРЕНДНОГО И КРЕДИТНОГО ЖИЛЬЯ

В Шымкенте еще 30 семей стали обладателями новых квартир. В торжественной церемонии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Отметим, арендное жильё расположено в микрорайоне "Қайтпас", а кредитное — в микрорайоне "Асар-2". Квартиры по льготным программам «2-10-20» и «5-10-20» АО «Отбасы банк» получили граждане, подтвердившие платёжеспособность и соответствующие установленным требованиям.

Среди получателей - многодетные и неполные семьи, граждане с инвалидностью, дети-сироты, а также сотрудники бюджетных организаций. Многоэтажные дома введены в эксплуатацию с соблюдением установленных строительных норм и требований к качеству.

Следует подчеркнуть, в городе продолжается работа по расширению возможностей для улучшения жилищных условий граждан. Работа в этом направлении ведётся в соответствии с поручениями Главы государства и ориентирована на повышение качества жизни населения и городской среды.