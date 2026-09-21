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ЖАСТАРҒА АРНАЛҒАН ВИРТУАЛДЫ КЕҢЕСШІ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі жастарға арналған, жасанды интеллект негізіндегі виртуалды кеңесші чат-ботын әзірледі.

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қызмет көрсететін виртуалды кеңесшінің мақсаты – жастарға мемлекеттік қолдау шаралары, гранттар, жұмыспен қамту, білім алу, кәсіпкерлік және басқа да мүмкіндіктер туралы өзекті әрі түсінікті ақпарат ұсыну.

Чат-ботта жастарды қолдауға бағытталған 17 мемлекеттік бағдарлама қамтылған:

1. Tech Orda бағдарламасы;

2. «Отбасы банк» АҚ-ның жастарды қолдау бағдарламалары;

3. «Алғашқы жұмыс орны» жобасы аясындағы жұмыс орындары;

4. Жас ғалымдарға жыл сайынғы гранттар бөлу;

5. «Дипломмен – ауылға» жобасы;

6. Әлеуметтік жұмыс орындары;

7. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған гранттар;

8. Жастар практикасы;

9. Қоғамдық жұмыстар;

10. Өңірлік кадр резервін қалыптастыру;

11. Президенттік жастар кадр резервін қалыптастыру;

12. Жас ғалымдарға арналған несие беру бағдарламасы;

13. «Мамандығым – болашағым» жобасы;

14. «Серпін» жобасы;

15. «Ұрпақтар келісімшарты» жобасы аясындағы жұмыс орындары;

16. «Тәуелсіздік ұрпақтары» гранттық жобасы;

17. «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығы.

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Виртуалды кеңесші жастардың жеке сұранысына сәйкес қажет бағдарламаны жылдам табуға, мемлекеттік гранттар, стипендиялар, әлеуметтік қолдау, жұмыспен қамту, кәсіпкерлік және психологиялық көмек туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді.

📲 Telegram: https://t.me/Jastar_AI_bot

📲 WhatsApp: https://wa.me/77714066271

Өзіңізге қажет мемлекеттік қолдау тетіктері мен мүмкіндіктері туралы виртуалды кеңесшіден сұрап, жедел жауап алыңыз!