В ШЫМКЕНТЕ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В новом учебном году в школы Шымкента пошли около 405 тысяч учащихся, порядка 29 тысяч из них впервые переступили школьный порог.

Основные торжества, посвящённые Дню знаний, прошли в обновлённой школе-лицее №46 в микрорайоне «Теріскей». В мероприятии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

В этом году 1 сентября прошло под единой темой «Конституция Республики Казахстан: основа формирования “Адал азамат, зерделі ұлт және жауапты қоғам”». Праздничная линейка началась с поднятия Государственного Флага и исполнения Государственного гимна.

Аким города отметил, что повышение качества образования, развитие цифровых компетенций и освоение технологий искусственного интеллекта, а также создание комфортных условий для обучения молодёжи остаются одними из ключевых приоритетов.

Продолжается обновление образовательной инфраструктуры. За последние два года в Шымкенте построено 13 новых школ. В этом году капитальный ремонт проведён в 7 образовательных учреждениях, ещё в 6 школах возведены пристройки.

В школе-лицее №46 проведён капитальный ремонт на сумму 478 млн тенге. Полностью обновлены фасад, кровля, спортивный зал и подвальные помещения. В школе в две смены обучаются около 2 700 детей, в первый класс в этом году приняты 218 учащихся.

Мероприятия ко Дню знаний прошли с акцентом на воспитание и общенациональные ценности, без излишней роскоши и дополнительных расходов для родителей. После торжественных линеек для школьников провели единые классные часы, посвящённые ценностям Конституции и общенациональным проектам.