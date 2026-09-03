В ШЫМКЕНТЕ ЕЩЕ 40 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

Сегодня для 40 жителей Шымкента и их семей наступил долгожданный день — они получили ключи от новых квартир. Торжественная церемония вручения состоялась при участии акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова.

Новоселами стали граждане, которые длительное время состояли в очереди на получение жилья. В числе получателей — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане с инвалидностью, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также представители других социально уязвимых категорий.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления жилья города Шымкента Копжан Тулебаев, горожане получили квартиры в новых домах, расположенных в микрорайоне «Асар-2» в рамках льготных кредитных программ АО «Отбасы банк». Квартиры, а это 1-, 2- и 3-х комнатное жилье, приобретаются в собственность новых владельцев.

Вопрос обеспечения населения доступным жильем остается одним из важных направлений социальной политики города.