ОБЪЯВЛЕНИЕ

21 сентября 2026 года на территории г.Шымкент, городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом планируется проведение антитеррористического учения.

Целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.

Просим граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и с пониманием отнестись к действиям работников государственных органов, принимающих участие в учебном эксперименте.