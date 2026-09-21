ШЫМКЕНТСКАЯ СПОРТСМЕНКА СОФЬЯ БЕРУЛЬЦЕВА – ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА АЗИАТСКИХ ИГР

Софья Берульцева завоевала четвертую золотую медаль для Казахстана на XX летних Азиатских играх, проходящих в Японии. Шымкентская спортсменка по каратэ одержала убедительные победы над всеми соперницами в весовой категории свыше 68 кг в программе кумитэ и во второй раз стала чемпионкой Азиатских игр.

В четвертьфинале Софья Берульцева одержала победу над представительницей Саудовской Аравии Диной Ахмед Мостафа со счетом 9:6, обеспечив себе выход в полуфинал. В борьбе за выход в финал она встретилась со спортсменкой из Непала Арикой Гурунг и одержала победу со счетом 2:1.

В финале наша спортсменка уверенно победила представительницу Таиланда Манееван Буцуван со счетом 8:0 и поднялась на высшую ступень пьедестала. Таким образом, Софья Берульцева принесла очередное золото в копилку сборной Казахстана и во второй раз завоевала титул чемпионки Азиатских игр.

Это вторая золотая медаль Софьи Берульцевой на Азиатских играх. Ранее на Азиатских играх в Ханчжоу она также стала чемпионкой в весовой категории свыше 68 кг.