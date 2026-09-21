ИЗ ШЫМКЕНТА В НАГОЮ: 53 СПОРТСМЕНА БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ СТРАНЫ НА АЗИАТСКИХ ИГРАХ

19 сентября в префектуре Айти и городе Нагоя в Японии состоится официальная церемония открытия XX летних Азиатских игр, которые проходят один раз в четыре года.

В главном спортивном состязании Азии примут участие спортсмены из 45 стран. Они поборются за медали в 43 видах спорта. Соревнования пройдут с 19 сентября по 4 октября, всего будет разыграно 469 комплектов медалей.

Сборная Казахстана выступит в 35 видах спорта. В составе национальной команды из 558 спортсменов 53 представителя Шымкента будут соревноваться в 21 виде спорта.