АКИМ ГОРОДА ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНУЮ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ АБАЙСКОГО РАЙОНА

В завершающий день отчётных встреч аким города провёл встречу с населением Абайского района. В микрорайонах «Асар», «Ынтымақ», «Ынтымақ-2» и «Жайлау» жители обозначили актуальные вопросы и внесли предложения по дальнейшему развитию территорий.

В числе обращений — постановка граждан на очередь на получение жилья, подключение абонентов к газу, замена механических газовых счётчиков на электронные, благоустройство и озеленение дворовых территорий.

Кроме того, горожане обратили внимание на необходимость строительства школ, детских садов и участковых пунктов полиции. Глава мегаполиса отметил, что в микрорайоне «Асар» запланировано строительство Дома культуры и дополнительных корпусов к школам №89, №90 и №95. Участковые пункты полиции также появятся в жилых массивах «Жаңаталап» и «Бозарық».

Вместе с тем, на встрече были рассмотрены вопросы социального обеспечения граждан, содержания парков и скверов, расширения дорог, подведения и подключения к канализационным сетям.

Аким города отметил, что все обращения жителей требуют внимания и дальнейшей работы. Часть вопросов потребует дополнительных средств, проектных решений и времени. По ним работа будет продолжена с учётом действующего законодательства.

При этом аким города подчеркнул, что состояние городской среды зависит не только от работы городских служб, но и от самих жителей. Чистота и порядок начинаются с личной ответственности каждого.