В ШЫМКЕНТЕ ПРЕДСТАВИЛИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОСМС

В Шымкенте представители Центрального аппарата Фонда социального медицинского страхования провели встречу с медицинским сообществом города. Участникам представили основные направления трансформации системы обязательного социального медицинского страхования в рамках ОСМС 2.0, а также возможности единой цифровой платформы Qalqan.

Трансформация ОСМС предусматривает изменение подходов к управлению системой — от финансирования по объему оказанных медицинских услуг к более эффективному управлению расходами, рисками и результатами. Процессы планирования, закупа, финансирования и мониторинга медицинской помощи будут выстроены в едином цифровом контуре.

Одним из ключевых изменений станет усиление предварительного контроля. Данные о медицинских услугах будут автоматически проверяться уже на этапе формирования счета, до проведения оплаты. Это позволит выявлять технические ошибки и несоответствия до осуществления платежа, снижать финансовые риски медицинских организаций и повышать прозрачность расчетов с Фондом.

Важным инструментом трансформации является цифровая платформа Qalqan. Она автоматизирует ряд процессов, включая проверку сведений о пациентах, формирование счетов и актов оказанных медицинских услуг.

По словам представителей Фонда цифровые решения также расширяют возможности гражданского контроля. Каждый гражданин сможет проверить информацию о медицинских услугах, зарегистрированных на его имя. Если в системе отражена услуга, которая фактически не оказывалась, соответствующую информацию можно будет направить в уполномоченные органы.

В настоящее время медицинскую помощь в рамках ОСМС в Шымкенте оказывают 174 медицинские организации, из них 34 — государственные, остальные — частные. Внедрение платформы Qalqan в медицинских организациях города осуществляется поэтапно.