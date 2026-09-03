В Шымкенте в рамках Дня языков народа Казахстана состоялся круглый стол на тему «Казахский язык – в цифровом пространстве: технологии, инновации, развитие». Организатором мероприятия выступил Шымкентский городской учебно-методический центр языков.

В мероприятии приняли участие специалисты в сфере языка и образования, представители IT и искусственного интеллекта, преподаватели вузов и колледжей, а также молодежь.

Участники обсудили вопросы цифровизации казахского языка, внедрения искусственного интеллекта в процесс обучения, развития электронных ресурсов и мобильных приложений. Были представлены проекты Qazaq Til AI, виртуальные ассистенты и другие цифровые решения.

Директор Шымкентского городского учебно-методического центра языков Абдез Рахманулы отметил важность эффективного использования современных технологий и IT-проектов для расширения сферы применения государственного языка.

Также была отмечена роль качественного медиаконтента и анимации в популяризации казахского языка. Режиссер-сценарист киностудии «Сак» Батырхан Калдарбекулы представил проект мультфильма «АЛАН».

В завершение участники подчеркнули необходимость развития качественного казахоязычного контента, совершенствования языковых баз данных и расширения возможностей искусственного интеллекта для работы с казахским языком.