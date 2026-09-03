В ШЫМКЕНТЕ ОПРЕДЕЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ЭТАПА КОНКУРСА «МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ – 2026»

В Шымкенте подведены итоги городского этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы – 2026». На церемонии награждения, состоявшейся в центре «Көрме», были удостоены чести 12 семей, отобранных из пяти районов. Заместитель акима города Сарсен Куранбек в торжественной обстановке вручил победителям их награды.

В этом году на конкурс от пяти районов города поступили заявки от 48 семей. В ходе отбора, продолжавшегося почти два месяца, учитывались достижения семей в сферах образования, науки, культуры, спорта и других областях. Призовой фонд городского этапа составил 2,9 млн тенге.

Главный приз конкурса завоевала семья Кожамжаровых из Абайского района, получив сертификат на сумму 1 млн тенге. Семья уделяет особое внимание воспитанию и образованию детей.

Глава семьи Сейдахмет Кожамжаров много лет работал педагогом. Вместе с супругой Зылихой Пернебековой они воспитали и вырастили 10 детей. Все они получили высшее образование. Сегодня несколько поколений семьи трудятся в сферах образования, науки, медицины, психологии, искусства, спорта, военной и общественной деятельности. В составе семьи – один академик, два профессора и шесть магистров наук.

«Благополучие семьи – это благополучие всего Шымкента. Наши дети и внуки добиваются успехов в сферах науки, медицины, спорта и искусства. Для нас главными ценностями являются уважение к старшим, ответственность за труд и взаимная поддержка членов семьи», – сказал Сейдахмет Кожамжаров.

На городском этапе были награждены все 12 семей-финалистов. От Абайского района участвовали семьи Конарбаевых и Мырзахметовых, от Аль-Фарабийского района – Кендыбаевы, от Енбекшинского района – Юлдашевы и Ибишевы, от Каратауского района – Оразымбетовы, Дубаевы и Шегебаевы, от Туранского района – Нариковы, Кылышбаевы и Бексеитовы. Финалистам были вручены благодарственные письма и телевизоры.

Конкурс «Мерейлі отбасы» проводится в Казахстане с 2014 года. Проект направлен на популяризацию семейных ценностей, укрепление преемственности поколений и поддержку института семьи.

Семья Кожамжаровых представит город Шымкент на республиканском этапе конкурса. Церемония награждения победителей национального конкурса состоится 11 сентября в Астане.