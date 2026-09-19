ГОРОЖАНЕ ВНЕСЛИ СВОЙ ВКЛАД В ЧИСТОТУ

В честь Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) в Шымкенте прошли общегородские субботники. В рамках этой международной экологической акции и общенациональной программы «Таза Қазақстан» в дендрологическом парке имени А. Аскарова состоялась масштабная уборка, в которой приняли участие горожане, сотрудники государственных органов и районных коммунальных служб, а также молодежь и волонтеры.

Участники провели санитарную очистку территории парка: собирали опавшие листья и мусор. Аким города Габит Сыздыкбеков подчеркнул важность бережного отношения к окружающей среде и поддержания порядка в собственных дворах. Кроме того, глава города понаблюдал за выпуском фазанов и белок на волю, а также запуском рыбы в озеро.

World Cleanup Day — это не просто уборка, а возможность на личном примере продемонстрировать ответственное отношение к природе и внести вклад в чистоту родного края. По всей республике жители, волонтеры, молодежь, представители госорганов, общественных организаций и предприятий объединились, чтобы очистить от мусора общественные и природные территории, парки и берега водоемов.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан призывает всех желающих присоединяться к инициативам World Cleanup Day. Чистый Казахстан начинается с каждого из нас!