ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ «ТАЗА ҚАЗАҚСТАН» АКЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында жастармен және экобелсенділермен бірге Астанадағы Президент саябағының аумағына ағаш отырғызды.
Президенттің қатысуымен өткен экологиялық шара табиғатты қорғау, қоршаған ортаны таза ұстау және елді мекендерді көгалдандыру ісіне қоғамның белсенді атсалысуының маңызын көрсетті.
Мемлекет басшысы сондай-ақ жауапты мемлекеттік органдар басшыларының атқарған жұмысы туралы есептерін тыңдады. «Таза Қазақстан» бастамасы ел бойынша экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған жүйелі жұмыстардың бір бөлігіне айналып келеді.
Бүгін еліміздің барлық өңірінде World Cleanup Day – Бүкіләлемдік тазалық күні мен «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында жалпықалалық сенбіліктер ұйымдастырылды. Тұрғындар, жастар, еріктілер, экобелсенділер және мемлекеттік мекеме қызметкерлері аумақтарды тазалап, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарына қатысты.
Бастама аясында Мемлекет басшысына ел көлемінде атқарылып жатқан жұмыстар туралы да баяндалды. «Таза Қазақстан» бастамасы жүзеге асырыла бастағаннан бері 2 мыңнан астам экологиялық іс-шара өткізіліп, 3,8 миллион тонна қоқыс жиналды. Сонымен қатар 10 мыңға жуық қоқыс төгетін орын жойылды.
Таза әрі жайлы орта қалыптастыру – мемлекеттік органдармен қатар әрбір азаматтың ортақ жауапкершілігі.