Утро выходного дня в Шымкенте началось с большого молодежного сбора. Около тысячи школьников, студентов и волонтеров встретились на площади Астана перед общегородским субботником, приуроченным к World Cleanup Day и республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

На одной площадке собрались представители всех высших учебных заведений Шымкента, городских молодежных организаций и волонтерских объединений. Перед началом субботника участникам напомнили, что забота об окружающей среде не должна ограничиваться разовыми мероприятиями.

Привычка поддерживать порядок во дворе, на своей улице и в общественных местах формирует экологическую культуру города. Чистота и благоустройство Шымкента зависят не только от работы коммунальных служб, но и от отношения к городу самих жителей.

После открытия участников разделили на группы и направили в пять районов Шымкента. Около 200 человек отправятся в дендропарк, остальные займутся уборкой улиц, дворов, скверов и других общественных пространств.

«Сегодня мы собрали тысячу школьников, студентов и волонтеров. После открытия разделим участников на группы и направим в пять районов Шымкента. Около 200 человек отправятся в дендропарк, остальные будут убирать другие городские территории», — рассказали организаторы акимата города Шымкент.

После завершения официальной части участники разъехались по пяти районам Шымкента и приступили к уборке закрепленных территорий. Основные работы планируют завершить к обеду.