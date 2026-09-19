ҚАЛА ТАЗАЛЫҒЫ – ОРТАҚ ІС
19 қыркүйек – Дүниежүзілік тазалық күні халықаралық экологиялық акциясы және «Таза Қазақстан» жобасы аясында А. Асқаров атындағы Дендросаябақта тазалық жұмыстары жүргізілуде.
Экологиялық акцияға қаланың 200-ге жуық белсенді жасы қатысып, Дендросаябақ аумағын тазалау, абаттандыру және көріктендіру жұмыстарына атсалысуда.
Жастардың белсенділігі олардың қоршаған ортаға деген жауапкершілігін және қоғамдық бастамаларға деген азаматтық белсенділігін көрсетеді.
«Таза Қазақстан» – қоршаған ортаны таза ұстауға ғана емес, қоғамда ортақ жауапкершілік пен азаматтық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған маңызды бастама.
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