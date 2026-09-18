В ШЫМКЕНТЕ РАБОТАЕТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KOMEK 109 ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ

В городе Шымкент в целях приема обращений жителей, оперативного рассмотрения их проблем и обеспечения обратной связи работает Единый контакт-центр 109. Центр с 2020 года принимает обращения жителей по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной инфраструктуры, освещения, общественного транспорта и другим направлениям городской инфраструктуры.

В целях создания удобных условий для жителей в 2024 году было запущено мобильное приложение Komek 109. С помощью приложения граждане могут направлять онлайн-обращения по вопросам и проблемам, возникающим на территории города. К обращению также можно прикрепить фото- или видеоматериалы, наглядно отражающие суть проблемы.

Кроме того, заявитель может указать точный адрес, где возникла проблема, либо отметить необходимое местоположение на карте. Это позволяет ответственным специалистам определить место возникновения проблемы и принять соответствующие меры.

Жители также могут в онлайн-режиме отслеживать ход рассмотрения своих обращений. Для этого в приложении предусмотрен раздел «Мои обращения». В данном разделе статус каждого обращения отображается по следующим этапам: «Создано», «В работе» и «Выполнено».

Мобильное приложение Komek 109 доступно для жителей на казахском, русском и английском языках. Скачать приложение можно через платформы Google Play и App Store.

Таким образом, приложение Komek 109 позволяет жителям оперативно сообщать соответствующим службам о проблемах в городе и отслеживать ход рассмотрения и исполнения своих обращений.