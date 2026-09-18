МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ШЫМКЕНТА СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

Медицинские работники города Шымкента стали чемпионами республиканской спартакиады в общекомандном зачете.

В городе Костанае состоялась спартакиада среди медицинских работников «Спорт против наркомании». В соревнованиях приняли участие команды из 20 регионов страны.

По итогам соревнований команда города Шымкента показала лучший результат и заняла I место. Это важное достижение, свидетельствующее о высокой спортивной подготовке медицинских работников мегаполиса, командной сплоченности и продвижении здорового образа жизни.

Шымкентские спортсмены завоевали призовые места в нескольких видах спорта, выиграв в общей сложности 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль:

Настольный теннис*– I место

Тоғызқұмалақ – I место в командном зачете

Баскетбол 3×3, женщины – I место

Баскетбол 3×3, мужчины – II место

Волейбол – III место