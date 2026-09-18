В ШЫМКЕНТЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МОЩНОСТИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ В ДВА РАЗА

В Шымкенте реализуется масштабный проект, направленный на расширение производственных мощностей ТОО «ПетроҚазақстан Ойл Продактс».

В рамках проекта планируется увеличить объем переработки нефти с 6 до 12 млн тонн в год. Кроме того, после расширения производства планируется создать дополнительно 1 200 новых рабочих мест.

В настоящее время производственная мощность предприятия позволяет перерабатывать до 6 млн тонн нефти в год. Завод работает в штатном режиме и обеспечивает занятостью более тысячи человек.

В настоящее время в рамках проекта расширения разрабатывается технико экономическое обоснование. Также ведется работа по оформлению земельных участков, необходимых для реализации проекта.

Проект по двукратному увеличению производственной мощности позволит вывести нефтеперерабатывающую отрасль Шымкента на новый уровень, увеличить объем промышленного производства и создать дополнительные рабочие места.