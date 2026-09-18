ШЫМКЕНТ: КАЗАХСТАНСКОЕ ЛЕКАРСТВО ВПЕРВЫЕ ОТПРАВИЛИ НА РЫНОК ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Произведённый в Казахстане лекарственный препарат впервые отправлен на рынок Европейского союза. Первую экспортную партию в Болгарию выпустило АО «Химфарм» под торговой маркой Polpharma Santo, входящее в международную фармацевтическую Группу Polpharma.

В Республику Болгария направлено 7 841 упаковка препарата SIGLETIC 100 мг № 28. Лекарственное средство содержит ситаглиптин и применяется для контроля уровня глюкозы в крови у взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Церемония отправки первой партии состоялась в Шымкенте. В ней приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, руководство и сотрудники предприятия, партнёры и представители СМИ.

Выход на европейский рынок стал результатом масштабной подготовки производства. Для выпуска продукции, соответствующей требованиям европейского рынка, предприятие модернизировало производственные мощности и внедрило международные стандарты качества.

В 2025 году по итогам инспекции европейских регуляторов Polpharma Santo получила сертификат соответствия требованиям GMP Европейского союза. Это подтвердило соответствие производственных процессов предприятия европейским требованиям.

«Сегодня в Шымкенте произошло важное событие для фармацевтической отрасли Казахстана. Отечественный препарат впервые вышел на рынок Европейского союза. Это подтверждает соответствие казахстанского производства международным требованиям и открывает новые возможности для экспорта», — отметил аким города Габит Сыздыкбеков.

Отметим, история завода Polpharma Santo началась в 1882 году. С 2011 года предприятие входит в состав Группы Polpharma. Сегодня здесь работают 967 человек, а объём инвестиций в действующее производство превышает 130 млн долларов США.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 1 млрд единиц твёрдых лекарственных форм в год. Кроме таблеток, завод производит инъекционные и инфузионные растворы, порошковые антибиотики и жидкие лекарственные средства.

Компания продолжает расширять производство. На земельном участке площадью 17 гектаров реализуется новый инвестиционный проект стоимостью 39,5 млрд тенге. После его завершения выпуск таблеток увеличится до 2 млрд единиц в год, а на предприятии появится до 300 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — 2026–2036 годы.

Первая поставка казахстанского лекарственного препарата в Европейский союз открывает для отечественной фармацевтики новый экспортный маршрут. Для Шымкента это также новый этап развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью и выхода местных предприятий на международные рынки.