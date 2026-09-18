Решение маслихата города Шымкент «О внесении изменения в решение маслихата города Шымкент от 3 апреля 2023 года № 2/16-VIII «Об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Шымкент» (далее – проект) опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Просим принять участие в общественном обсуждении указанного проекта решения.

Ссылка для ознакомления: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15911106

Кроме того, об утверждении ставок платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда (за исключением ставок за древесину, отпускаемую на корню) города Шымкент опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Просим принять участие в общественном обсуждении указанного проекта решения.

Ссылка для ознакомления: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15911096

Также, Решение маслихата города Шымкент «Об утверждении Правил обеспечения доступной среды в городе Шымкент» опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Просим принять участие в общественном обсуждении указанного проекта решения.

Ссылка для ознакомления: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15910927

При этом, Решение маслихата города Шымкент «О внесении изменений в решение маслихата города Шымкент от 15 декабря 2020 года № 72/675-6с «О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно» опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Просим принять участие в общественном обсуждении указанного проекта решения.

Ссылка для ознакомления: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15904962