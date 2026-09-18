С 2024 года акиматом города Шымкент приняты постановления о принудительном отчуждении для государственных нужд земельных участков, расположенных в квартале 223 Каратауского района, для строительства футбольного стадиона. Всего для государственных нужд было отчуждено 190 земельных участков.

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, а также расположенного на нем недвижимого имущества определяется исходя из их рыночной стоимости, независимо от оснований возникновения прав на земельный участок.

Согласно рыночным предложениям, стоимость земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, составляет 25 000 000 тенге за участок площадью 0,1130 га и 18 000 000 тенге за участок площадью 0,0800 га. Стоимость 1 м² земельного участка составляет 22 123 тенге.

Вместе с тем, согласно отчетам об оценке независимой оценочной компании, стоимость 1 м² земельного участка определена в размере 17 501 тенге. Таким образом, земельный участок площадью 0,0800 га оценен в 14 000 920 тенге.

Для строительства стадиона определены земельные участки общей площадью 26 га, из которых 21 га составляют земли, отчужденные для государственных нужд, в том числе 5 га земель сельскохозяйственного назначения, и 5 га земель, находящихся в государственной собственности.

Целевое назначение земельных участков определено как «для строительства стадиона». После этого они переданы на баланс Управления строительства.

Первоначальный правовой статус земельных участков

Изначально постановлением акима Сайрамского района Южно-Казахстанской области от 15 мая 2006 года №620 земельный участок общей площадью 40 га был предоставлен для ведения крестьянского хозяйства.

Впоследствии часть данного земельного участка площадью 14,70 га постановлением акима Сайрамского района от 29 ноября 2007 года №2393 была переведена на иное целевое назначение — для размещения торговых рядов, строительства магазина, производственной базы, административных зданий и склада, а также ведения личного подсобного хозяйства.

После включения в 2013 году данной территории в состав города Шымкента целевое назначение указанных земельных участков не изменялось.