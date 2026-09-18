АКИМ ГОРОДА ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНУЮ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ АЛЬ-ФАРАБИЙСКОГО РАЙОНА

В Аль-Фарабийском районе прошла выездная встреча акима города с жителями. Глава мегаполиса посетил 17-й микрорайон, парк «City Park», двор многоэтажного дома №6 на улице Молдагуловой и территорию «Старого города».

В ходе встреч жители обратились по вопросам социальной поддержки граждан с инвалидностью, работы объектов предпринимательства, отлова безнадзорных животных, состояния систем водоснабжения и водоотведения, уборки и вывоза мусора. Отдельно обсуждались вопросы обустройства и содержания детских и спортивных площадок.

Аким города призвал шымкентцев бережно относиться к благоустроенным территориям, соблюдать чистоту и не допускать повреждения элементов детских и спортивных площадок. Эти объекты являются общим достоянием горожан, поэтому их сохранение зависит в том числе от ответственного отношения самих жителей.

Также были затронуты вопросы общественного порядка, в том числе соблюдения тишины в ночное время, а также установки дополнительных камер видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов.

Кроме того, горожане попросили проверить законность возведения отдельных зданий и сооружений, а также рассмотреть вопросы изменения целевого назначения жилых объектов для ведения коммерческой деятельности. По итогам встречи ответственным лицам даны поручения проработать обращения жителей и принять необходимые меры.

Стоит отметить, выездные встречи позволяют на месте оценить состояние территорий, услышать жителей и определить вопросы, которые требуют первоочередного решения.