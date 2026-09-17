АКИМ ГОРОДА ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНУЮ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ КАРАТАУСКОГО РАЙОНА

Аким города Габит Сыздыкбеков провёл выездную встречу с населением Каратауского района. В обсуждении приняли участие жители микрорайонов «Таскен», «Нұртас», «Нұрсат» и «Тараз».

В числе основных обращений были вопросы обустройства автостоянок, пешеходных тротуаров и ирригационных лотков, установки и замены элементов детских игровых площадок и остановок.

Также горожане подняли вопросы постановки на очередь на жильё, благоустройства придомовых территорий и участия в программе модернизации жилья, включая замену лифтов.

По вопросу модернизации жилищного фонда перед ответственными лицами поставлена задача провести отдельную встречу с заинтересованными жителями и подробно разъяснить условия участия в программе, порядок и правила содержания многоквартирных домов.

Вместе с тем, отдельное внимание было уделено состоянию внутридомовых инженерных сетей, низкому давлению газа и перебоям с электроснабжением. Как отметил аким города, эти проблемы известны.

В ряде жилых массивов газовые и электрические сети находятся в частной собственности. Кроме того, отдельные устаревшие трансформаторы не справляются с растущей нагрузкой.

Сегодня в городе поэтапно строятся новые государственные сети газо- и электроснабжения, ведётся обновление энергетической инфраструктуры. По мере завершения этих работ будет улучшаться надёжность коммунального обеспечения жилых массивов.

В завершении встречи глава мегаполиса поблагодарил жителей за активное участие и открытый диалог, а также поручил акиму района отработать обращения жителей, определить возможные решения и сроки по каждому вопросу.