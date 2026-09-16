ШЫМКЕНТТЕ ӨРТ-ТАКТИКАЛЫҚ ОҚУ-ЖАТТЫҒУЫ ӨТЕДІ
Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары!
16 қыркүйек сағат 10:00-де Шымкент қаласы, Әл-Фараби алаңы, №3/1 мекенжайында орналасқан «Shymkent Plaza» ойын-сауық кешенінің ғимаратында өрт-тактикалық оқу-жаттығуы өтеді.
Оқу-жаттығу барысында адамдар көп жиналатын нысандағы шартты өртті сөндіру, адамдарды қауіпсіз аймаққа эвакуациялау, сондай-ақ, өрт сөндіру бөлімшелері, нысан қызметкерлері мен қалалық қызметтердің өзара іс-қимылы пысықталады.
Осыған орай оқу-жаттығу барысында өрт сөндіру техникасы мен арнайы қызмет көліктерінің қозғалысына алаңдамауды, сабырлық сақтауды сұраймыз.