АКИМ ГОРОДА ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНУЮ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОНА

Аким города Габит Сыздыкбеков провёл выездную встречу с населением Енбекшинского района. В ней приняли участие жители микрорайона «Ұлағат», улицы Алдиярова и жилых массивов «Достык», «Базарқақпа» и «Тоғыс».

Горожане обозначили вопросы, требующие решения на местах. Среди них расширение дорог, строительство детских площадок, установка камер видеонаблюдения, светофоров и искусственных дорожных неровностей, продление автобусных маршрутов и благоустройство территорий.

Отдельно обсуждались вопросы коммунальной инфраструктуры. Речь шла о подключении домов к канализационным сетям, реконструкции линий электропередачи, трансформаторов и участии многоквартирных домов в программе модернизации.

Также жители обратили внимание на необходимость развития социальной и спортивной инфраструктуры. В микрорайоне «Ұлағат» предложили рассмотреть строительство детского сада и поликлиники, а в жилом массиве «Тоғыс» - спортивного комплекса.

По всем поднятым вопросам жители получили подробные ответы. Глава мегаполиса поблагодарил шымкентцев за активное участие во встрече и конкретные предложения.

Стоит отметить, подобный формат позволяет непосредственно на местах определять наиболее актуальные вопросы и находить решения с учётом потребностей населения.