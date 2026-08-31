В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЭКО-КОМПЛЕКС ДЛЯ ОТДЫХА

В Шымкенте запущен новый проект, направленный на развитие туризма. В жилом массиве Маяташ Еңбекшинского района, на берегу Бадамского водохранилища, состоялась презентация эко-комплекса O’MIR Shymkent. В мероприятии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

O’MIR Shymkent — новый проект сети O’MIR Glamping, работающей на побережье Каспийского моря. Общая площадь комплекса составляет 74 гектара, объем привлеченных инвестиций — около 9 млрд тенге. Здесь предусмотрено строительство 48 глэмпингов, 18 капсульных и 24 модульных домов, а также ресторана, бани, спортивной площадки и амфитеатра.

По словам основателя проекта Жанны Найзабековой, комплекс ориентирован на комфортный отдых с бережным отношением к природе.

Проект реализуется при поддержке акимата города Шымкента. Запуск нового объекта позволит повысить туристический потенциал Бадамского водохранилища, развивать внутренний туризм и создать новые рабочие места.