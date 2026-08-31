БРИГАДА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ШЫМКЕНТА ЗАНЯЛА I МЕСТО НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ

Бригада скорой медицинской помощи города Шымкент заняла I место на республиканском чемпионате профессионального мастерства, прошедшем в городе Тараз.

В соревновании приняли участие бригады скорой медицинской помощи из всех регионов Казахстана, а также представители России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и других государств. Всего в мероприятии приняли участие порядка 165–180 человек.

Цель чемпионата — повышение профессиональной квалификации работников службы скорой медицинской помощи, совершенствование навыков оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, развитие командного взаимодействия и обмен международным опытом.

В программу мероприятия вошли мастер-классы с участием международных экспертов, встречи по обмену опытом, а также научно-практические мероприятия, направленные на совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи.

Победа шымкентской бригады стала подтверждением высокого уровня профессиональной подготовки специалистов и слаженной командной работы.